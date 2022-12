Demisii noi aprobate de Guvern

Guvernul, in cadrul ședinței de astazi, a aprobat cererea de demisie depusa de comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri, Ștefan Pavlov. Totodata, a demisionat din funcție directorul general adjunct al Agenției Proprietații Publice, Tatiana Savva. Tatiana Savva a fost numita in funcția de directoare generala adjuncta a Agenției Proprietații Publice (APP) din 7 februarie c