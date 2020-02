Stiri pe aceeasi tema

- Marian Constantin Vasile, fost vicepreședinte al CJ Timiș și fost consilier județean liberal, care și-a dat demisia in luna noiembrie din PNL, iar imediat s-a inscris in PLUS, a rezistat doar trei luni in partid. Marian Vasile a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de a demisiona…

- Ioana Constantin a demisionat din funcția de secretar de stat la ministrul Muncii, din Guvernul Orban. Anunțul l-a facut chiar pe pagina personala de Facebook, scrie Antena 3. La ședința Colegiului Național...

- ”2020 e un an important pentru toți A fost o onoare sa fac parte din Guvernul Romaniei, iar acum inchei activitatea de secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a ma dedica campaniei PMP pentru alegerile locale. La ședința Colegiului Național din 15 februarie,…

- Anunțata fuziune dintre USR și PLUS, decisa astazi, la București, inchide și scandalul din PLUS declanșat de intenția lui Marian Vasile de a candida din partea acestui partid la funcția de primar al Timișoarei. Președintele USR Timiș, Cristian Moș, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca ”in cursul…

- Echipa din Liga a II-a, Turris Turnu Magurele, și-a anunțat noul antrenor. Erik Lincar a revenit pe banca tehnica a clubului, iar anunțul oficial a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a formației."Acum la cumpana dintre ani, va uram un calduros "La multi ani!", anuntând…

- CHIȘINAU, 26 dec - Sputnik. La invitația lui șefului statului turc, Recep Tayyip Erdogan, președintele Igor Dodon va intreprinde o vizita oficiala in Republica Turcia, impreuna cu premierul Ion Chicu și bașcanul Gagauziei, Irina Vlah, in perioada 29-30 decembrie. Anunțul a fost facut in cadrul intrevederii…

- Simona Halep a anunțat pe contul sau de Facebook ca unul dintre primii ei antrenori, Nicușor Ene, a murit.Nicușor Ene, unul dintre cei care au inițiat-o in tenis pe Simona Halep, a murit. Anunțul a fost facut chiar de marea campioana pe contul ei de socializare.Simona Halep a primit vestea de la mama…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, nu crede ca municipalitatea are vreo șansa sa se digitalizeze in proporție de 100% in relația cu cetațenii, așa cum anunța, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, Nicolae Robu. Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Fritz atrage…