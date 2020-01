Demisie la vârful USR Iaşi: „Atâţia colegi valoroşi pe locuri neeligibile“ Ea a fost nemultumita, sustin surse apropiate partidului, de modul cum au fost promovate anumite persoane, Oana Vasiliu fiind votata pentru locul 18. „Colegii mei useristi au ales si le respect decizia si votul. Sunt cam pe la coada listei. Ma onoreaza totusi faptul ca am atatia colegi valorosi pe locuri neeligibile. Iata, simtul umorului si autoironia nu ma paraseste nici acum. Insa daca puneti locul 1 in fata mea sau locul 18 sau chiar ultimul, eu sunt acelasi om valoro (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

