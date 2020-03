Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale ar trebui testate pe scara larga, pentru ca se afla in prima linie a luptei impotriva noului coronavirus. Un parlamentar de Bacau trage un semnal de alarma, deoarece personalul medical este expus la maximum, zilnic, in fața... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cadrele medicale din județul Suceava alate in autoizolare pot beneficia de consiliere psihologica din parte a 11 preoți și doctori specialiști. Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat ca impreuna cu echipa de medici de la Iași, coordonata de dr. Diana Cimpoiesu a discutat, astazi, despre…

- Universitatea ''Stefan cel Mare'' Suceava (USV) a incheiat un protocol cu Institutia Prefectului privind punerea la dispozitia cadrelor medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava a caminului C2 din campusul institutiei academice. Intr-un comunicat remis joi AGERPRES de catre Institutia…

- O asistenta medicala din Romania a transmis un mesaj sfașietor, explicand ca ea și colegii ei nu au echipamentele necesare pentru lupta impotriva noului coronavirus (COVID-19) și ca ar vrea sa salveze vieți, fara sa riște sa moara.

- Protest al cadrelor medicale de la Maternitatea "Elena Doamna" din Iasi Foto: Arhiva RRA. Angajatii Maternitații "Elena Doamna" din Iasi au iesit în curtea unitatii medicale când au aflat ca trebuie sa preia o pacienta diagnosticata cu COVID-19 care a fost adusa cu…

- O gravida infectata cu coronavirus, din Iasi, a fost adusa astazi la Maternitatea „Elena Doamna“ Iași. Medicii și celelalte cadre medicale au ramase surprinse in momentul in care a aceasta a fost adusa deoarece nimeni nu are costum de protectie.Cadrele medicale au protestat impotriva avestei decizii,…

- Cadrele medicale care de teama sa nu-și infecteze familiile nu vor sa mearga acasa se pot caza gratuit la Hotelul Mandachi din Suceava. Managerul hotelului, Gabriel Melniciuc, a declarat, astazi, ca hotelul este inchis in totalitate in momentul de fața ca urmare a masurilor dispuse prin ordonanța militara,…

- Cadrele medicale care trateaza pacientii infectati cu COVID-19 internati in spital spun ca nu au cu cine sa isi lase copiii acasa. Deputatul Emanuel Ungureanu a ridicat aceasta problema pe pagina de Facebook, dupa ce o asistenta medicala i-a cerut sa faca public strigatul sau de disperare.