Demisie în Consiliul Județean Teleorman Demisie in Consiliul Județean Teleorman in Politic / on 27/04/2020 at 10:08 / Reprezentantul ALDE, Florian Marian Vida, parasește Consiliul Județean Teleorman, pe ordinea de zi a ședinței forului de decizie de la nivelul județului de joi, 30 aprilie, fiind trecut un proiect de hotarare in acest sens. Concret, aleșii județeni vor lua act de incetarea mandatului reprezentantului ALDE din Consiliu, prin demisie, inlocuitorul acestuia nefiind decis, pentru moment. Despre motivele ce l-au determinat pe Florian Vida sa-și dea demisia din Consiliul Județean, tocmai pe final de mandat, am aflat… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean a alocat peste 300.000 de lei pentru materiale sanitare, dezinfectanți ce vor merge la ISU Teleorman in Eveniment / on 14/04/2020 at 08:51 / Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Alexandru Dimitrie Ghica” Teleorman, instituție aflata in prima linie in lupta cu noul coronavirus,…

- Adrian Simionescu, de la PSD la PNL via ALDE in Politic / on 09/03/2020 at 12:02 / Pe Adrian Simionescu lumea il asociaza, pe buna dreptate, cu PSD. Fost deputat al PSD in legislatura 2012-2016, Adrian Simionescu a condus campaniile electorale ale social-democraților in repetate randuri. De asemenea,…

- Inca o achiziție de zile mari a liberalilor – Marian Patrașcu, fost primar la Tataraștii de Jos, candideaza din partea PNL la locale in Politic / on 06/03/2020 at 10:03 / Inca un social-democrat de marca parasește barca PSD inaintea alegerilor. Este vorba despre Marian Patrașcu, primar din…

- Lovitura grea pentru PSD: Primarul de la Calinești trece la PNL in Politic / on 26/02/2020 at 12:11 / Primarul de la Calinești, Gabriel Haita, trece in tabara liberala și va candida din partea PNL la alegerile locale din vara pentru un nou mandat la conducerea primariei, susțin surse apropiate edilului.…

- Club de Carte pentru copiii Alexandriei in Social / on 24/02/2020 at 11:46 / Un proiect de hotarare ce vizeaza organizarea unor activitați culturale, menite sa incurajeze lectura in randul copiilor, este trecut pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alexandria de joi, 27 februarie.…

- Unde și cu cine pleaca deputatul Calota? in Politic / on 20/02/2020 at 19:24 / Deși pare surprinzatoare plecarea deputatului Calota Ica din ALDE, in realitate lucrurile nu stau chiar așa cum par la prima vedere. Și asta pentru ca, in urma cu circa doua saptamani, in cadrul unei ședințe a ALDE Teleorman,…

- Circiumaru candideaza pentru un nou mandat la Primaria Roșiorii de Vede in Politic / on 07/02/2020 at 15:38 / Joi, 6 februarie 2020, s-a desfașurat ședința Comitetul Executiv al Organizației PSD Roșiorii de Vede, avand pe ordinea de zi organizarea alegerilor locale. Intr-o atmosfera de incredere…

- Victor Dragușin este, oficial, candidatul PSD la Primaria Alexandria in Politic / on 06/02/2020 at 20:41 / Comitetul Executiv al PSD a validat, joi seara, candidatura primarului in exercițiu al Alexandriei și, totodata, președintelui executiv al PSD Teleorman, Victor Dragușin, pentru funcția de primar…