(De)misie imposibilă E vorba despre acei angajati din sistemul de stat care nu fac nimic si care nici nu pot fi dati afara. Despre demisie nu poate fi vorba, pentru ca nimeni nu pleaca de buna voie dintr-un loc de unde primeste un ban pe degeaba, cu efort minim, spre deloc. Despre bun-simt, nici atat nu e vorba pentru ca statul este pentru toti un dusman care trebuie si merita sa fie furat si pacalit cu nesimtire. Ce sa zic, cum sa zic ca sa nu ofensez pe careva, fiindca sigur sunt cunostinte mai apropiate sau mai indepartate care s-ar putea afla in situatia asta. Tara asta e mica, orasul acesta e si mai mic, iar… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

