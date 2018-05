Demisie a procurorului general al Georgiei, acuzat de trafic de influenţă Procurorul general al Georgiei a demisionat joi dupa manifestatii la care au participat mai multe mii de persoane care i-au reprosat ca a intervenit in favoarea fiului unei cunostinte in cursul unui proces pentru crima, relateaza AFP.



Irakli Sotadze s-a aparat intr-un comunicat publicat pe site-ul de internet al guvernului, afirmand ca a facut totul pentru a-i aduce in fata justitiei pe vinovatii de moartea mai multor adolescenti in urma unui conflict de anul trecut de la Tbilisi.



"Pentru ca vreau sa credeti in cuvantul meu, demisionez astazi din postul meu si sunt sigur… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Politiei Rutiere Lucian Dinita a fost achitat de judecatorii Tribunalului Bucuresti in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. In acelasi dosar au fost achitati si omul de afaceri Gheorghe Deaconeasa, dar si Maricel Ilie, fost vicepresedinte si membru in Comitetul Executiv…

- Fostul sef al Politiei Rutiere, Lucian Dinita, a fost achitat pe fond intr un dosar in care era acuzat pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi primit produsele alimentare de la un om de afaceri, pentru ca acesta sa poata obtine dupa 30 de zile permisul de conducere ce ii fusese suspendat pe o perioada…

- Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vladescu, pus oficial sub acuzare de DNA. Acesta este cercetat pentru doua infractiuni de luare de mita si, ca o noutate procurorii au decis sa îl cerceteze si pentru trafic de influenta în forma continuata.

- Fostul deputat Cristian Boureanu a parasit sediul DNA, miercuri, la mai bine de 10 ore dupa ce a ajuns. Boureanu nu a precizat motivul pentru care a fost chemat de procurori. Cristian Boureanu este acuzat de trafic de influenta si are de achitat o cautiune de 200.000 euro

- Curtea de Apel Iasi a admis propunerea procurorilor DNA si a dispus arestarea avocatului Neculai Horobet, pentru 30 de zile, pentru savarsirea a doua infractiuni de trafic de influenta. Avocatul, cunoscut opiniei publice pentru mai multe scandaluri in care a fost implicat in ultimii ani, este…

- Darius Valcov este judecat pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta, iar procurorii DNA au stabilit ca in anul 2012 i-a pretins unui om de afaceri aproximativ 10% din sumele incasate de societatea acestuia de la Primaria Slatina.

- Un sofer sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 martie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 48 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu,…

- In decurs de doar doua zile, politistii rutieri au tras pe dreapta trei soferi care consumasera alcool inainte de a se urca la volan. Ei vor fi pietoni pentru urmatoarele luni dupa ce le-au fost suspendate permisele de conducere.