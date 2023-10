Stiri pe aceeasi tema

- Moldovagaz nu recunoaște rezultatul auditului privind datoria istorica fața de concernul rus Gazprom, facut public de Guvern pe 6 septembrie. Declarația a fost facuta de președintele Consiliului de administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, pe 21 septembrie. Potrivit lui Ceban, auditul nu are un impact…

- „Declarația domnului Victor Ponta reprezinta opinie personala, care nu are legatura cu activitatea guvernului. Dumnealui are calitatea de consilier onorific al prim-ministrului in domeniul relațiilor economice internaționale și nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”, transmite Executivul…

- „A ramas neclarificat momentul de vineri seara, atunci cand baiatul a fost oprit pentru prima oara. Am primit informații ca la acel filtru era și șeful Poliției Rutiere constanța, care s-a aratat familiarizat cu șoferul drogat. Daca este așa, cred ca toata acțiunea se muta la aceasta prima oprire a…

- PNL Ialomița ii cere demisia din toate funcțiile managerului Spitalului din Urziceni, unde o femeie a nascut pe trotuar, nefiind primita in unitatea medicala din lipsa de locuri. De asemenea, PNL arata ca Daniela Elena Ianuș și-a pierdut calitatea de membru al organizației Ialomița, scrie Mediafax.PNL…

- Directorul interimar al S.A „Termoelectrica” Vasile Leu a spus ca va pleca din funcție. Declarația a fost facuta, dupa ce prim-ministrul Dorin Recean a cerut demisia conducerii de la Termoelectrica, pina la sfirșitul acestei saptamini, dupa scandalul cu pacura. „Nu sint in situația de a comenta nu avem…

- Premierul Romaniei le cere autoritaților sa nu faca uz de zel in controalele de la azilele din țara.„Rezultatul preliminar pe care l-am solicitat la nivel national arata ca dupa verificarea a aproapepe 1.100 de astfel de centre, 13 au fost inchise. CITESTE SI BREAKING NEWS Ciolacu a acceptat…

- Ministrul Muncii Marius Budai demisioneaza de la șefia instituției. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, acesta deja si-a scris demisia. Social-democratul urmeaza ca astazi sa anunțe decizia luata. Va face un pas in spate, cel mai probabil gestul sau venind in acest contex al scandalului azilelor…