Demersuri pentru redeschiderea unui spital mureșean Primaria orasului Sarmasu a reluat demersurile pentru redeschiderea spitalului din localitate, pentru tratarea pacientilor cu boli cronice si recuperare post-COVID, dupa 11 ani de la inchiderea unitatii spitalicesti de catre Ministerul Sanatatii, pe fondul reducerii cheltuielilor din sistem.„In 2011, spitalul orasenesc a fost inchis, dar acum suntem in faza de studii pentru a redeschide spitalul. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

