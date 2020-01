Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Ruginești, Ion Avram, a anunțat ca a semnat contractul pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Caminului Cultural din localitate. Proiectul este finanțat prin programul FEADR și are o valoare de 500 de mii de euro. „Am semnat contractul pentru reabilitarea, modernizarea,…

- Consilierii județeni vor avea de aprobat 16 proiecte de hotarare, intre care modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgența și „stabilirea unui mandat special” pentru reprezentantul Județului Buzau in Adunarea Generala a Acționarilor Companiei de Apa -care va avea loc in aceeași zi.…

- Primaria Brașov a publicat, in ultima zi a anului trecut, anunțul de licitație publica pentru intocmirea Studiului de Fezabilitateși a Proiectului Tehnic pentru extinderea si reabilitarea termica a Gradinitei nr.5, de pe strada Inului nr.14. Cladirea este construita in anul 1961, in regim Sp+P, suprafata…

- Garda de Coasta a atribuit un contract pentru modernizarea si reabilitarea termica a sediului Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche.Atribuirea a avut loc pe 24 decembrie 2019. Obiectul contractului il constituie proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare termo energetica pentru sediul…

- Dragi cetațeni, Acum, la sfarșitul anului 2019, in pragul sarbatorilor de iarna, dupa trei ani și jumatate de mandat, conform Legii 215, a Administrației Publice Locale, va prezint un raport al activitații mele și a echipei pe care o conduc. In acest interval, 2016-2019, am realizat impreuna numeroase…

- Anunț de presa Data: 10 decembrie 2019 Lansare proiect Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului tehnologic „Tase Dumitrescu“ Mizil UAT Orașul Mizil in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului tehnologic „Tase Dumitrescu“…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni joi, 12 decembrie, de la ora 15, intr-o ședința ordinara pe luna decembrie, probabil ultima din acest an. Pe ordinea de zi sunt 13 proiecte de hotarare. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii de stimulente financiare personalului medical și de specialitate…