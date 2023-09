Președintele interimar al Camerei Deputaților a anunțat depunerea in Parlament a doua proiecte de lege prin care se cere interzicerea comercializarii catre minori a bauturilor energizante și a țigarilor electronice. Deputatul PSD Afred Simonis a facut anunțul marți, pe Facebook. „Am depus in Parlament doua inițiative legislative prin care dorim sa interzicem comercializarea catre minori […] The post Demers in Parlament. Se cere interzicerea vanzarii catre minori a bauturilor energizante și a țigarilor electronice first appeared on Ziarul National .