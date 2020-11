Delia, vacanță exotică de 25.000 de euro Solista care și-a pus pe pauza cariera de cantareața, insa a continuat sa faca televiziune, a fugit la soare la mare intr-o destinație de vis. Delia și Razvan soțul ei sunt recunoscuți pentru vacanțele exotice pe care le fac, iar acum au ales o destinație superba.Aceasta a fost in Maldive,... The post Delia, vacanța exotica de 25.000 de euro appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

