Delia, problemă surprinzătoare de sănătate: „Nu înțeleg cum este posibil” Recent, in mediul online, Delia (39 de ani) a dezvaluit ca se confrunta cu o problema surprinzatoare de sanatate, ceva ce nu a mai experimentat pana acum. Deși intotdeauna a facut mișcare, solista a avut o reacție neașteptata la o mișcare aparent banala. Delia, problema surprinzatoare de sanatate: „Nu ințeleg cum este posibil” Pe contul personal de Instagram, cantareața a dezvaluit ca n-a facut decat „sa respire și sa-și ridice umerii”, iar acum simte ca „are un cuțit in spate”. Fiindca dintotdeauna a fost o persoana activa, Delia nu ințelege ce anume i-a cauzat, de fapt, durerile. „Nu ințeleg… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

