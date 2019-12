Delia Matache a vorbit despre sarcina și este extrem de entuziasmata de ideea de a avea un copil. Nuu este insarcinata, ci doar dorește sa ramana. "O sa mergem și noi cu incredere inainte. Eu nu zic ca nu. Nimeni nu știe cand. Mi-ar placea sa am... am zis, sunt fixata pe Jessie și mi-aș dori sa fie exact ca ea. Fetițele mi se par mai simpatice, mai carismatice, mai ofertante", a declarat Delia in cadrul unui interviu.

Delia, imagine incendiara scapata pe internet. A strans peste 50.000 de like-uri FOTO

Delia este casatorita din anul 2012 cu afaceristul Razvan Munteanu, patronul…