Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari artiste din Romania, Delia Matache, a aflat ca va avea o fetița, iar reacția ei este memorabila. Intrebata de atatea ori cand va deveni mama, jurata de la „iUmor” și-a uimit fanii intr-un story postat pe Instagram, noteaza click.ro. Dupa ce Delia a schimbat prefixul și a atins…

- Delia și Razvan Munteanu nu se uita la bani atunci cand vine vorba de a pleca in una dintre vacanțele lor devenite, deja, celebre. Jurata de la iUmor și soțul ei au plecat, recent, in Praga. Cați bani au platit pentru o cazare luxoasa in capitala Republicii Cehe. Cat a platit Delia o noapte de […] The…

- Delia, in varsta de 42 de ani și Razvan Munteanu sunt casatoriți din 2012 și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Artista a facut o marturisire pe contul de socializare, dupa ce s-a spus ca soțul ei este milionar. In timp ce se indrepta de la un concert la altul și foarte obosita…

- Andreea Balan vrea sa dea lovitura pe piața imobiliarelor. Celebra cantareața a luat o horatare radicala și s-a gandit unde iși va investi banii caștigați din cariera sa artistica. Jurata de la Te Cunosc de Undeva s-a filmat și a distribuit totul pe rețelele sociale. Planul sau o va costa o mica avere.…

- Delia Matache a fost martora a abuzurilor din școala. Ce a marturisit vedeta despre colegele din liceu care au fost victime ale unor profesori de muzica. Artista le-a marturisit totul urmaritorilor ei de pe rețelele de socializare.

- Duminica seara, Eduard Moise a cucerit jurații și publicul „iUmor” cu numarul sau de stand-up și astfel a ajuns direct in finala celui mai nou sezon. Eduard Moise a decis sa-și fructifice pasiunea pentru stand-up și sa iși valideze calitațile oratorice in emisiunea iUmor. Student in anul trei, Eduard…