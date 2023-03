Delia, inlocuita cu Andreea Balan la iUmor? Delia și Cheloo sunt veteranii de la masa juriului iUmor. Cei doi fac parte din juriu inca de la debutul show-ului de pe Antena 1. In presa se vehiculeaza insa schimbari pentru acest an. Conform Click.ro , Delia ar putea fi inlocuita la iUmor de colega ei de breasla, Andreea Balan. Care ar putea fi motivul pentru aceasta schimbare? Se zvonește ca Delia ar urma sa participe in noul sezon al reality show-ului America Express . Asta in condițiile in care toata lumea știe despre ea ca este pasionata de calatorii, aventura și destinații indepartate. In repetate…