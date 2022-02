Stiri pe aceeasi tema

- Starul muzicii pop Elton John a anuntat marti pe contul sau de Instagram ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si, prin urmare, nevoit sa anuleze doua concerte programate la Dallas, in sudul Statelor Unite, , informeaza AFP. Elton John s-a infectat cu noul coronavirus. Vedeta a fost nevoita sa anuleze…

- Feli Donose, in varsta de 35 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce s-a filmat fara machiaj și a postat imaginile pe Instagram. Admiratorii artistei au felicitate-o pentru curaj și au sfatuit-o sa faca mai des asta. „Realitatea fara filtru. Am o stare de fericire, dar sunt…

- Delia a atras atenția cu cele mai recente clipuri postate pe Instagram. Cantareața a petrecut a doua zi de Craciun alaturi de prietenii ei, au organizat o petrecere la care atmosfera a fost intreținuta de Florin Salam și trupa lui. Chiar in noaptea in care a fost desemnat caștigatorul „iUmor” 2021,…

- Intr-un recent interviu pentru emisiunea ”CBC Sunday Morning”, Penelope Cruz, in varsta de 47 de ani, explica de ce vrea sa-și protejeze cei doi copii de rețele sociale și de orice forma de tehnologie. Copiii lui Penelope Cruz și Javier Bardem – Leo, 10 ani, și Luna, 8 ani – nu pot fi gasiți pe TikTok,…

- Nadia Comaneci, prima gimnasta notata cu 10 in istorie, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Și cunoscutul artist, Ștefan Banica Junior, s-a alaturat celor care au transmis mesaje de 1 Decembrie. “La multi ani, Romania. La multi romani din intreaga lume”, a scris Nadia pe Facebook.…

- Corpul lui Gabby Petito, in varsta de 22 de ani, a carei disparitie a starnit interes dincolo de granițele americane, a fost gasit pe 19 septembrie in apropierea Parcului National Grand Teton, in Wyoming. Potrivit autopsiei, ea a fost strangulata. Prietenul tinerei calatoare asasinate Gabby Petito,…

- Selena Gomez ar avea o noua relație, iar partenerul acesteia ar fi nimeni altul decat Chris Evans, potrivit unor speculații lansate de fani dupa ce au observat un detaliu inedit pe rețelele sociale. Selena Gomez, in varsta de 29 de ani, a starnit controverse pe rețelele sociale, dupa ce in cadrul unui…

- Cum arata copiii lui Horia Brenciu. Ce surpriza i-a facut artistul Minei Ieri a fost Sfantul Mina, motiv de mare sarbatoare in casa lui Horia Brenciu. Fiica sa in varsta de 9 ani poarta numele Mina. A fost astfel sarbatorita zilei, iar artistul a marcat acest eveniment printr-o postare pe social media.…