- Alexandru Buciuman, oradeanul de 25 de ani condamnat recent la 6 ani de inchisoare cu executare pentru ca a provocat accidentul mortal de pe Calea Aradului, in care a murit un baiețel de 12 ani, a fost condamnat vineri, intr-un dosar de efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos.

- Tanarul a fost trimis in judecata la finalul anului trecut. Alaturi de el, frații Ștefan Ciprian Constantin și Costin Anton Constantin sunt acuzați de trafic de droguri de risc și de mare risc, in forma continuata, deținere de droguri de risc și de mare risc in vederea consumului in forma continuata,…

- Doi barbați romani și-au pierdut viața joi spre vineri noaptea intr-un accident cumplit in Germania, unde microbuzul in care calatoreau a fost lovit in plin de un camion și aruncat in zidul unei case, relateaza cotidianul regional Neue Ruhr Zeitung.Alte doua persoane au fost grav ranite in accidentul…

- Polițiștii germani au ramas uimiți la cele vazute cand au oprit sa verifice un autobuz cu patru romani. Șoferul era beat, iar unul dintre barbați statea ascuns dupa un butoi cu varza murata.

- Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi a declarat intr-un interviu publicat de Spotmedia ca ancheta EPPO privind achiziționarea a 300 de mașini BMW de catre MAI, in timpul mandatului fostului ministru Lucian Bode, nu a fost inca finalizata. „Colegii inca administreaza probe”, a spus Kovesi. Cat…

- Trei romani au fost retinuti in Spania, dupa ce, in ultimii doi ani, ar fi sechestrat si exploatat prin munca mai multi conationali, a informat, sambata, Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis, sambata, AGERPRES, trei persoane de origine romana au fost retinute…

- Ion Craciunescu, fostul arbitru internațional, a anunțat ca il da in judecata pe Adrian Porumboiu, dupa declarațiile acestuia de la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Porumboiu l-a jignit in repetate randuri pe Craciunescu in studio-ul Gazetei Sporturilor, deranjat de faptul ca Ion nu și-a cerut scuze…