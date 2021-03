Compania Delgaz Grid a finalizat o lucrare importanta de investitii in zona Mehala din municipiul Timișoara, care a constat in inlocuirea conductelor si bransamentelor pe o lungime de peste 3,6 kilometri. Investitia, in valoare de peste 1,25 milioane de lei, va imbunatati siguranta si calitatea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru clientii din zona ... The post Delgaz Grid a modernizat reteaua de gaz din zona Mehala. Azi se intrerupe furnizarea de gaz pe mai multe strazi din zona appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .