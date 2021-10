Delegație a Organizației Mondiale a Sănătății, în vizită la Timișoara O delegație a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) va veni in cursul saptamanii viitoare la Timișoara. In perioada 25 – 27 octombrie, specialiștii OMS vor vizita Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” și se vor intalni cu autoritațile, pentru a vedea cum pot ajuta la stoparea creșterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2, a spus medicul […] Articolul Delegație a Organizației Mondiale a Sanatații, in vizita la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

