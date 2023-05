Stiri pe aceeasi tema

- PSD susține ca președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, fratele ambasadorului Romaniei in SUA,„minte cu nerușinare in relațiile cu partenerii strategici ai Romaniei”. Reacția PSD vine dupa ce in presa locala au aparut informații conform carora președintele PSD Iași, Maricel Popa, nu ar fi fost invitat…

- PSD susține, intr-un comunicat, ca președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, „minte cu nerușinare in relațiile cu partenerii strategici ai Romaniei”, dupa ce informații aparute in presa locala aratau ca președintele PSD Iași, Maricel Popa, nu ar fi fost invitat la un eveniment ce marca 25 de ani de Parteneriat…

- Un parteneriat strategic in domeniul cercetarii si al inovarii a fost semnat, marti, intre Compania Nationala de Transport al Energiei Transelectrica si Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB), cu scopul de a creste calitatea educatiei si formarii, pentru a facilita tranzitia studentilor si absolventilor…

- Presedintele Klaus Iohannis este primit in aceasta dimineața de imparatul Japoniei, Naruhito, si de imparateasa Masako, la Palatul Imperial, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza la Tokyo.

- OMRO IFN, compania care ofera soluții financiare intreprinderilor mici, mijlocii și microintreprinderilor precum și afacerilor din agricultura din Romania, incheie un nou parteneriat strategic cu Fondul European de Investiții, obținand un plafon de garantare pentru un portofoliu de 104 milioane de RON.…

- Fondatorul formatiunii REPER, europarlamentarul Dacian Ciolos, a declarat, la Iasi, ca nu exclude o candidatura la alegerile prezidentiale, dar ca decizia va depinde de starea de spirit din Romania si de ceea ce asteapta romanii de la viitorul presedinte. Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa,…

- Daniel Jinga, managerul general al Operei Naționale Bucuresti si Malikov Akif Turan Oglu, directorul general al Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theatre au semnat la Baku un parteneriat strategic intre cele doua institutii nationale de cultura.

- Daniel Jinga, the managing director of the Bucharest National Opera, and Malikov Akif Turan Oglu, the general director of the Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theatre, signed a strategic partnership between the two national cultural institutions in Baku, a press release from ONB, sent to…