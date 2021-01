Stiri pe aceeasi tema

- Afirmații controversate facute de Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș cu ocazia unui interviu. Prezent sambata, 23 ianuarie, la o emisiune live difuzata pe o pagina de Facebook intitulata Erted, Soos Zoltan a vorbit despre iluminatul festiv din "Orașul Trandafirilor". In acest context, primarul…

- Cotidianul Zi de Zi a intrat, prin intermediul unor surse, in posesia unei copii a plangerii penale pe care Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș, a efectuat-o in urma cu cateva zile la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Targu Mureș impotriva a trei persoane fizice…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a informat in urma cu cateva zile ca bugetul pe anul 2021 se va construi pe baza principiului alocarii coerente și eficiente a resurselor existente. ,,Intenționam sa creștem bugetul de investiții, in paralel cu reanalizarea bugetului la reparații, și sa…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a informat ca in cursul zilei de luni, 23 noiembrie, a avut o intalnire care a avut ca subiect inființarea de noi locuri de munca in oraș. ,,Trebuie create noi locuri de munca in oras. Am lansat planul pentru transformarea cladirii Liceului de Chimie,…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat vineri, 20 noiembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, ca municipiul Targu Mureș "se gasește intr-o situație mai puțin intalnita", respectiv ca "niciun loc de joaca amenajat de municipalitate in anul 2020 nu deține autorizație de construcție,…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a adus la cunoștința opiniei publice joi, 19 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, o serie de contracte considerate "paguboase", care "ne-au dus la datorii imense care apasa greu pe viitoarele bugete." Unul dintre contracte, in valoare de 1 milion de lei,…

- Echipa de comunicare a primarului municipiului Targu Mureș a anunțat luni, 9 noiembrie, la o solicitare a cotidianului Zi de Zi facuta la adresele de e-mail [email protected] și [email protected], ca deocamdata primarul Soos Zoltan are un singur consilier personal. Informații foarte puține…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a inițiat un proiect de hotarare pentru acordarea unor facilitați fiscale la plata impozitului anual pe cladiri și a taxei pe cladiri pentru durata starii de urgența/ alerta decretata in decursul anului 2020. Proiectul se afla in dezbatere publica, pe…