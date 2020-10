Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul prezinta in prim plan doua artiste puternice, si a fost regizat de Bogdan Paun. Noua piesa a Innei, este un mix de stiluri pop, reaggaeton, trap ."Read My Lips" este cea mai noua piesa a constantencei Inna, care are mare success pe YouTube: 9 milioane de vizualizari in doar 11 zile de la…

- Vocea Andiei cucerește topurile muzicale, reușind ca intr-un an sa ajunga pe locul intai in top 10 Media Forest cu trei dintre piesele pe care performeaza: „Salcamii“, „Retrograd“ și „Slabiciuni“. Intra in GALERIA FOTO pentru a afla mai multe despre noua artista a muzicii romanești! Prima piesa a Andiei…

- Olivia Addams este o artista completa și o adevarata inspirație pentru toți cei care o urmaresc. Vocea sa vibranta și look-ul electrizant sunt memorabile, iar piesele sale au, pe langa un sound fresh care creeaza dependența, și cate o poveste. Cea mai recenta piesa lansata de Olivia, Dumb, are rezultate…

- De ziua internationala a cainelui, Dorian Popa lanseaza o piesa dedicata cainelui sau, Chelutu, deja celebru in mediul online. In doar 4 ore de cand a fost publicat, videoclipul a adunat peste 400.000 de vizualizari. Chelutu a fost invitat surpriza si in videoclipul piesei „Sar pe noi”, lansat pe 7…

- „Dynamite” al grupului k-pop BTS a inregistrat 101,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore de la lansare, potrivit YouTube. A devenit videoclipul cu cea mai buna zi de debut, informeaza Billboard. Depașește astfel recordul anterior, stabilit de trupa K-Pop Blackpink, a carei piesa How You Like…

- Alexandra Stan s a nascut in Constanta la data de 10 iunie in anul 1989. Desi nu a urmat o scoala sau un liceu de muzica, vocea si piesele ei s au facut auzite in toata Romania si in afara, ajungand in topurile multor radiouri.Alexandra Stan a intrat in industria muzicala prin 2009 cu piesa Show me…

- Florin Salam a lansat o melodie dedicata morții lui Emi Pian. Melodia este una de jale și se numește ”Intru tanar in pamant”. Dedicația muzicala, care a fost postata pe Youtube, a strans un numar record de vizualizari. Florin Salam, piesa dupa uciderea lui Emi Pian. Dedicația, numar record de vizualizari…