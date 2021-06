Stiri pe aceeasi tema

- Cei 11 jucatori aleși de LPF in echipa ideala a campionatului romanesc vin de la cinci cluburi diferite. CFR Cluj, campioana actuala din Liga 1, nu a reușit sa fie și echipa care da cei mai mulți reprezentanți in aceasta formula prezentata de LPF. FCSB și CSU Craiova se pot lauda ca au cei mai mulți…

- FCSB și Academica Clinceni se intalnesc azi, de la 21:30, in ultima partida a etapei a 7-a din playoff-ul Ligii 1. Roș-albaștrii sunt la doua puncte in spatele liderului CFR Cluj, dar distanța s-ar putea mari la cinci inaintea fluierului de start, daca echipa lui Edi Iordanescu va caștiga in fața celor…

- CFR Cluj - Sepsi se joaca azi, de la 19:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 7-a din playoff-ul Ligii 1. Echipa lui Edi Iordanescu n-a pierdut niciodata in fața lui Sepsi, iar atunci cand a invins-o, in ultimele dueluri, a facut-o doar cu 1-0. CFR Cluj e prima in Liga 1, cu 45 de puncte,…

- Procesul de licențiere a cluburilor care au solicitat licența de participare la competițiile UEFA și UEFA WCL, pentru sezonul 2021-2022, a fost incheiat, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Au solicitat și primit licența UEFA urmatoarele cluburi: 1. FCSB2. FC Botosani 3. U Craiova4. Chindia Targoviste 5.…

- CFR Cluj - Craiova se joaca azi, de la 20:30, in derby-ul rundei a 3-a din playoff-ul Ligii 1. Avem astfel primul joc important din acest playoff, iar presiunea este mult mai mare pe Ouzounidis: daca va pierde azi, Craiova e out din lupta pentru titlu! CFR Cluj a trecut fara emoții de primele doua etape…

- FCSB se pregatește meciul din Supercupa Romaniei, cu CFR Cluj, dar și de duelurile din play-off-ul Ligii 1. Inainte de partida de joi, din Supercupa, Gigi Becali, patronul FCSB, se arata ingrijorat de absența mijlocașului Darius Olaru (23 de ani). Acesta s-a accidentat in meciul cu Sepsi și ar urma…

- LPF a anunțat astazi programul primei etape din play-off și play-out. Cel mai atractiv meci al week-end-ului e cel dintre FCSB și FC Botoșani, care se joaca duminica, 18 aprilie, de la ora 21:00. Play-off-ul Ligii 1 incepe imediat, week-end-ul urmator. FCSB, liderul din sezonul regulat, joaca pe teren…