- Romeo Vasiloni a vorbit despre reacția pe care a avut-o atunci cand a aflat ca Ema Oprișan este insarcinata cu Razvan Kovacs. Cei doi au fost foarte apropiați in sezonul 7 Insula Iubirii, insa au decis sa ramana doar prieteni.

- Bianca Giurca și Ema Oprișan au fost cele mai afectate de imaginile in care apar iubiții lor. Iubita lui Marius Moise nu știe ce sa mai creada, in timp ce partenera lui Razvan Kovacs a incercat sa ii fie alaturi.

- In ediția din aceasta seara, și ispitele masculine au facut alegeri pentru date, moment in care Bogdan Staruiala a ținut sa iși marturiseasca sentimentele pentru Bianca Giurca. Concurenta crede ca este sincer, dar, in continuare, atrasa de ispita Alin.

- Cu toate ca spunea ca este cucerit de ispita Daria, Razvan Kovacs pare ca a dat uitarii marturisirile din cadrul edițiilor trecute și ar fi pus ochii pe Roxana. Chiar ispita i-a povestit Dariei un episod in care concurentul a incercat sa o sarute.

- Razvan Kovacs și Daria Cuflic s-au apropiat tot mai mult, așa ca, barbatul nu a ezitat sa intre in camera in care se afla ispita. Gestul nu a fost deloc pe placul ei, spunand ca iși dorea sa se odihneasca, nu sa il vada pe Razvan Kovacs in camera ei.

- In aceasta seara, in episodul din data de 28 iulie 2023 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, Ema Oprișan a aflat ca iubitul ei, Razvan Kovacs, a decis sa puna punct relației. Cum a reacționat concurenta dupa ce a auzit cuvintele iubitului ei.

- In ediția din acaesta seara a emisiunii "Insula Iubirii 2023", telespectatorii vor avea parte de noi surprinze. Ei bine, cele cinci cupluri care au venit sa-și testeze iubirea vor avea parte de momente neașteptate, la scurt timp dupa ce au trait momente intense la primul bonfire. Concurenții incep sa…

- Ema Oprișan a vazut noi imagini dureroase cu iubitul sau, Razvan Kovacs, in compania ispitei Daria Cuflic. Concurenta a rabufnit dupa ce a plecat de la bonfire-ul din ediția 9 a sezonului 7 Insula Iubirii, de pe 20 iulie 2023.