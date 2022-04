Stiri pe aceeasi tema

- De 15 ani, data de 29 aprilie aduce impreuna militari și civili, intreaga societate, pentru a-i sarbatorii pe romanii care si-au aparat țara in cea de-a doua conflagrație mondiala. Ziua Veteranilor de Razboi reprezinta un moment de suflet pentru Armata Romaniei și, mai ales, un prilej de a le prezenta…

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, in parteneriat cu Asociatia "Alaturi de eroi" si cu Asociatia de Caritate din Armata Romaniei "Camarazii", impreuna cu reprezentanti ai mediului de afaceri si ai societatii civile, o serie de manifestari dedicate Zilei Veteranilor de Razboi ndash; 29 aprilie,…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul cu prilejul Zilei NATO, ca, pentru a garanta securitatea tuturor cetatenilor romani vor fi depuse toate eforturile pentru ca prezenta militara aliata si americana sa fie sporita si consolidata. Prezentam integral mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciuca cu prilejul…

- Primaria municipiului Onești, prin Compartimentul Protecția Mediului și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, deruleaza proiectele ECO(N)EȘTI – ECO-ȘCOALA și sarbatoresc Ziua Mondiala a Apei, marcata in fiecare an pe 22 martie, prin manifestari in intervalul 21-23 martie menite sa concentreze atenția comunitații…

- Presa ucraineana anunța ca un avion rusesc cu turiști a fost reținut in Egipt. Lucrurile s-au intamplat in Sharm el-Sheikh, unde a fost reținut un avion Ural Airlines cu turiști ruși la bord. Pe timp de razboi, aceștia planificau sa se distreze in vacanța.„Un locatar a depus o cerere catre autoritațile…

- Zi trista astazi, 05 martie, pentru Armata Romaniei.Sase dintre cei opt militari decedati in accidentele aviatice care au avut loc, in judetul Constanta, in seara zilei de 2 martie, sunt inmormantati astazi in Cimitirul Eroilor din Constanta. In semn de pretuire, au fost aruncate florin dintr un elicopter,…

- Acest document provenit din arhiva CC al PCR, aflat astazi la Arhivele Nationale, pe care-l reproducem integral (nu a mai fost decat partial publicat) in anexa de la finalul articolului de fata, se refera la sedinta Frontului National Democrat (FND) din 27 noiembrie 1945, coalitia pro-comunista care…