- Dinamo a suferit o noua umilința in acest sezon, fiind invinsa de Sepsi, 4-1, iar Deian Sorescu a fost criticat public de antrenorul Mircea Rednic. „Dinamo nu sta nici in Deian, nici in altcineva”, a spus Rednic, insa cifrele arata ca internaționalul de 24 de ani este printre cei mai buni de la Dinamo.…

- Dinamo și Rapid au remizat, scor 1-1, in derby-ul rundei #13 din Liga 1. Deian Sorescu a vorbit la final despre conflictul cu Mircea Rednic. „Am discutat cu Mister, am rezolvat-o ca intre barbați. Era datoria mea sa ma duc sa-mi cer scuze. Am facut o greșeala, nu pot sa dau timpul inapoi. Imi asum,…

- Iuliu Mureșan, administratorul special al lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Deian Sorescu. „Deian Sorescu este un jucator foarte bun si important pentru Dinamo. Este capitanul echipei, traverseaza o perioada mai putin buna ca forma. Poate ca este nemultumit pentru ca nu a fost transferat. Aici…

- Dupa Gaz Metan – Dinamo 2-1, Deian Sorescu (24 de ani) a fost unul dintre cei mai criticați jucatori ai lui Mircea Rednic. Toate detaliile despre Gaz Metan - Dinamo, AICI! Gabi Balint a comentat prestația capitanului lui Dinamo și a spus ca este de parere ca acesta are probleme mentale dupa ce a ratat…

- Costi Nica, 28 de ani, poate reveni in circuitul oficial dupa o pauza de 25 de luni. In condițiile unor refuzuri pentru postul de fundaș dreapta, Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, il ia in calcul pentru vineri, la meciul de la Mediaș, cu Gaz Metan. O veste buna pentru Mircea Rednic, in condițiile…

- Mircea Rednic a comentat decizia lui Mirel Radoi de a nu-l mai convoca la naționala pe Deian Sorescu, dupa ce in etapa anterioara din preliminariile CM 2022 jucatorul lui Dinamo a evoluat titular cu Islanda și Macedonia de Nord și a intrat pe final cu Liechtenstein. „Deian a avut ocazii (n.r. cu UTA,…

- Deian Sorescu, capitanul lui Dinamo, a comentat egalul cu UTA, 2-2, și a vorbit despre poziția sa in teren. Mircea Rednic, noul antrenor al lui Dinamo, vrea sa-l foloseasca pe Deian Sorescu in atac, dar internaționalul roman spune ca prefera sa joace ca fundaș dreapta. Deian Sorescu, dupa ce Rednic…

- Dinamo a reușit sa opreasca seria neaga de șapte înfrângeri consecutive din Liga 1, dar bucuria nu este una completa. Câinii au ratat victoria cu UTA Arad la una dintre ultimele faze: oaspeții au egalat în minutul 96, iar partida din Ștefan cel Mare s-a încheiat 2-2.Gabi…