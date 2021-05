Stiri pe aceeasi tema

- Ante Puljic, 33 de ani, e dispus sa continue alaturi de Dinamo, insa așteapta sa vada care va fi situația reala a clubului. Croatul a spus ca diseara, cu Chindia, el și colegii joaca pentru doua obiective, unul mai important ca altul. Dinamo joaca la doua capete diseara cu Chindia. ...

- Inflația in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existența unui apetit ridicat de consum. Cererea este in creștere, existand lichiditați semnificative in piața, aspect care…

- Inflatia in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existenta unui apetit ridicat de consum.

- ​Reprezentativa Under 23 a României va efectua un stagiu în Spania, la Marbella, unde are programate si doua jocuri amicale, împotriva Mexicului si Australiei, selectionate calificate, de asemenea, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza frf.ro.Cantonamentul se va desfasura…

- Una dintre caile de acces de la statia de metrou Stefan cel Mare va fi inchisa accesului calatorilor in perioada 10 - 21 mai, pentru lucrari de refacere a finisajelor, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Metrorex. Calea de acces care va fi inchisa este accesul A - iesirea…

- Amna a descoperit in urma cu noua zile ca este infectata cu coronavirus. Cantareața a dezvaluit acum cum se simte, ce simptome are pe perioada bolii. Artista in varsta de 36 de ani a ajuns pe mane medicilor in urma cu cateva zile. Sa infectat cu coronavirus și a avut nevoie de ajutor specializat. Cantareața…

- Alexandra Dinu, jurata de la „Romanii au talent” , sezonul 11, se va intoarce in curand in Romania, dupa o perioada petrecuta in Italia, acolo unde a locuit in ultimii ani. Vedeta a facut declarații despre acest lucru, in emisiunea „La Maruța”, de la Pro TV. Pentru ca in curand va incepe etapa semifinalelor…

- Florin Bratu (41 de ani), jucator important din istoria lui Dinamo, a intrat in direct prin telefon vineri dimineața la emisiunea GSP Live, moderata de Remus Dinu, și a declarat ca Mirel Radoi va fi cea mai mare pierdere a echipei naționale in meciurile din preliminariile CM 2022. Bratu l-a laudat și…