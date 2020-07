Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii debutanți care doresc sa-și continue cariera in sistemul de invațamant susțin miercuri, 22 iulie, proba scrisa in cadrul examenului de Definitivat 2020. Din Alba, peste 100 de candidați sunt așteptați la testare. Potrivit IȘJ Alba, centrul de examen este organizat la Colegiul Național ”Horea,…

- Definitivatul este primul grad didactic pe care il obtin cei care vor sa predea in invatamantul preuniversitar. In Dolj, in aceasta sesiune sunt zeci de profesori care nu au reusit sa promoveze examenul in sesiunile anterioare. Examenul de definitivat va avea loc miercuri, 22 iulie. In aceasta sesiune…

- Inscrierea candidaților pentru admiterea la Universitatea Politehnica Timișoara incepe de maine. Pentru a veni in sprijinul candidaților din județele invecinate, UPT a decis inființarea a patru centre zonale de admitere, la Deva, Drobeta Turnu Severin, Reșița și Targu Jiu, pe langa cele zece centre…

- Peste 200 de absolventi ai clasei a VIII-a vor sustine Evaluarea Nationala in cadrul etapei speciale, a anuntat, duminica, Ministerul Educatiei. Examenul incepe luni, 29 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana (192 de candidati inscrisi). Marti, 30 iunie, se desfasoara proba la Matematica…

- Monica Anisie, despre examenele de titularizare și cele pentru definitivat. Cand se vor relua acestea. Ministrul Educației, Monica Anisie, a explicat marti, intr-o intervenție la un post de televiziune ca examenele de titularizare vor fi reluate la finalul starii de alerta, insa cele pentru definitivat…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat ca examenele de titularizare vor fi reluate la finalul starii de alerta, iar cele pentru definitivat vor avea loc in luna iulie. "Examenul de titularizare a fost suspendat pana la momentul incetarii starii de alerta. Cadrul legal impunea Ministerului…

- 5.860 de absolventi de liceu sunt asteptati sa sustina examenul de Bacalaureat la Iasi. Prima proba scrisa este cea la Limba si literatura romana, maine are loc proba la limba si literatura materna, iar miercuri, proba obligatorie a profilului. Ultima proba scrisa – cea la alegere – a profilului si…

- La Evaluarea Naționala din sesiunea 15-27 iunie 2020 s-au inscris 2842 de absolvenți ai clasei a VIII-a, din județul Satu Mare. Examenul incepe luni, 15 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Miercuri, 17 iunie, se desfașoara proba la Matematica. 891 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor…