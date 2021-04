Stiri pe aceeasi tema

- Toate statele membre UE au incheiat anul 2020 cu un deficit guvernamental, insa procentual cele mai mari valori au fost inregistrate in Spania (11% din PIB), Malta (10,1% din PIB), Grecia (9,7% din PIB), Italia (9,5% din PIB), Belgia (9,4% din PIB), Franta si Romania (ambele cu un deficit de 9,2%…

- In 2019, Franța, cu 1,86 nașteri per femeie, a fost statul cu cea mai mare rata a fertilitații din , urmata de Romania (1,77), Cehia, Irlanda și Suedia (toate trei 1,71) și Danemarca (1,70), arata datele Eurostat. In schimb, cele mai mici rate de fertilitate au fost observate in Malta (1,14…

- Romania nu a primit vaccin produs de AstraZeneca din lotul de un milion de doze din care doua persoane din Austria fusesera imunizate si au avut reactii adverse, a precizat astazi Andrei Baciu, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, potrivit Agerpres. „Aceasta situatie a pornit de la doua…

- Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), industria informației și comunicațiilor era, in 2018, cel mai bine platit sector din UE. Un nivel ridicat al salarizarii se inregistreaza in domeniul activitati financiare si de asigurari. Desi era in 2018 cel mai bine platit sector…

- "Poseidon 21", primul exercitiu multinational intrunit al Fortelor Navale din Marea Neagra de anul acesta, a inceput sambata, la evenimentul de deschidere fiind prezent si seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu. "Sub comanda Comandamentului Flotei, "Poseidon…

- Salariile minime lunare brute sunt, potrivit Eurostat, sub 700 euro in estul Europei și peste 1.500 euro in nord-vestul UE. In ianuarie 2021, zece state membre, din estul UE, aveau salarii minime brute sub 700 euro pe luna: Bulgaria (332 euro), Ungaria (442 euro), Romania (458 euro), Letonia (500 euro),…

- Statistica europeana sesizeaza discrepanțe intre nivelul salariului minim din țarile estice și cele nord-vestice. Astfel, in țarile din Europa de Est salariile minime lunare se situeaza sub 700 de euro, in timp ce in țarile din nord-vestul UE salariul minim depașește 1.500 de euro, conform eurostat…

- Operatiunea comuna, ce poarta denumirea "Activitati Operationale Flexibile la Frontierele Terestre 2021" - Joint Operation Flexible Operational Activities Land 2021 (JO FOA Land 2021), se va derula la granita cu Serbia, in zona de responsabilitate a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…