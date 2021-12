Deficitul de vitamina D: Două semne care vă avertizează asupra nivelului extrem de scăzut de vitamina D In lunile de iarna, medicii sfatuiesc adulții sa ia zilnic un supliment de vitamina D, deoarece „soarele nu este suficient de puternic pentru ca organismul sa produca vitamina D”. Cercetarile sugereaza ca vitamina D este importanta in protejarea impotriva unei game intregi de probleme de sanatate. Potrivit doctorulzilei.ro , WebMD a avertizat ca nivelurile scazute de vitamina D au fost asociate cu: • Risc crescut de deces din cauza bolilor cardiovasculare • Tulburari cognitive la adulții in varsta • Astm sever la copii • Cancer. Doua semne de avertizare ale unei posibile deficiențe de vitamina… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

