Stiri pe aceeasi tema

- În perioada ianuarie - februarie 2021 contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 1,62 miliarde de euro, comparativ cu 431 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2020, arata datele transmise marți de Banca Centrala. În structura acestuia, balanta bunurilor…

- In luna ianuarie 2021 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 239 milioane euro, comparativ cu 377 milioane euro in luna ianuarie 2020, anunța BNR In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 56 milioane euro, balanța serviciilor a inregistrat…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 239 de milioane de euro, in ianuarie 2021, in scadere cu 36,6% comparativ cu cel din ianuarie 2020, de 377 de milioane de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, marti AGERPRES. In structura…

- Investitiile straine directe au însumat 363 milioane euro, în ianuarie 2021, de 3,3 ori mai mici decât în aceeași luna din 2020, reiese din datele Bancii Naționale a României (BNR). Din aceasta suma, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 10,983 miliarde de euro, in crestere cu 4,79% comparativ cu 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni, AGERPRES. Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 10,983 miliarde de euro, in crestere cu 4,79% comparativ cu 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni, AGERPRES. Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 10,983 miliarde de euro, in crestere cu 4,79% comparativ cu 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni, AGERPRES. Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat un…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 9,763 miliarde de euro, in primele 11 luni din 2020, in crestere cu 1,12% comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 9,655 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). In structura…