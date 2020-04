Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei a crescut cu 170,8 milioane de euro in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, pana la aproape 2,6 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Statistica oficiala…

- In perioada similara din 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51- din PIB. "Comparativ cu deficitul inregistrat in perioada similara a anului trecut, deficitul pe primele doua luni ale anului 2020 este explicat in principal de majorarea…

- Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2020 a fost de 1,323 miliarde de euro, in crestere cu 50 de milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara din 2019, dupa ce importurile au urcat cu 3,4%, iar exporturile cu 3,3%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National…

- Romania a terminat anul 2019 cu un deficit comercial uriaș: a depașit 17 mld. euro in 2019, cu peste 2 mld. mai mult fața de anul anterior Deficitul balantei comerciale s-a adancit in anul 2019, ajungand la 17,28 miliarde de euro, cu 2,16 miliarde de euro mai mare decat cel inregistrat in 2018, in conditiile…

- In anul 2018, deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 16,8%, fata de anul anterior, pana la 15,1 miliarde de euro. In 2019, deficitul comercial al Romaniei a fost de 17,28 miliarde de euro, cu 2,16 miliarde de euro mai mare fata de aceeasi perioada a anului anterior. In acelasi timp,…

- Importurile de fructe proaspete ale Romaniei au totalizat, in primele zece luni ale anului trecut, 473,9 milioane de euro, fiind cu 1,6% mai mici comparativ cu cele din perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile s-au cifrat la 43,2 milioane…