- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din produsul intern brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit executiei bugetului general consolidat, document publicat de Ministerul Finantelor.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, cea de-a treia rectificare bugetara din 2020, care majoreaza deficitul bugetar la 9,1% din Produsul Intern Brut, de la 8,6% din PIB estimat anterior. La rectificarea aprobata luni a fost avuta in vedere o contractie economica de 4,2%. "In sedinta de Guvern de…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat joi ca Guvernul a achizitionat aparatura si echipamente medicale de aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru combaterea pandemiei de COVID-19. "Pana in momentul de fata, pentru combaterea pandemiei, am investit 1,2 miliarde de euro pentru achizitionarea de aparatura…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat marti ca deficitul bugetar pe primele noua luni ale acestui an este de 6,36% din PIB, sau 67,27 miliarde lei. „Romania trece alaturi de economia globala prin cea mai mare criza din ultimii 100 de ani. Nu o spun eu, o spun toti cei care se uita azi…