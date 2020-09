Deficitul bugetar a urcat la 5,18% din PIB, după primele opt luni din 2020 Deficitul bugetar a urcat la 5,18% din PIB dupa primele opt luni ale acestui an, respectiv 54,77 miliarde de lei, de la 4,7% din PIB, sau 49,68 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut.



"Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 54,77 miliarde de lei (5,18% din PIB), din care mai mult de jumatate este rezultat din masurile de combatere a crizei cauzate de epidemia COVID-19. Sume in valoare de 31,17 miliarde de lei (2,95% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli…

Sursa articol: agerpres.ro

