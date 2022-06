Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA privind organizarea si desfașurarea concursulului de admitere in Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna SESIUNEA 2022 Administrația Naționala a Penitenciarelor, prin unitațile subordonate, recruteaza candidați in vederea participarii la concursul de…

- Peste 7.000 de detinuti au fost testati pentru depistarea infectiei cu virusul hepatitic B si C, iar alte 7.000 de persoane private de libertate si personal angajat din unitatile penitenciare vor fi testate gratuit in perioada urmatoare, potrivit Agerpres.Campania "LIBER de hepatita C", lansata sub…

- Uniunea Europeana a inregistrat in martie un deficit al balantei comerciale de 27,7 miliarde de euro, fata de un plus de 18,7 miliarde de euro in perioada similara din 2021, in principal in urma majorarii importurilor de energie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Elena Udrea a depus astazi contestatie impotriva deciziei de extradare in Romania. Curtea de Apel din Sofia urmeaza sa stabileasca data la care va judeca aceasta contestatie.Elena Udrea nu mai poate invoca drept strategie de aparare conditiile improprii din arestul din Romania pentru ca Administratia…

- Ministerul Justitiei a anuntat ca a primit, joi, 14 aprilie, cererea autoritatilor judiciare de executare din Bulgaria cu privire la conditiile de detentie de care ar beneficia Elena Udrea in cazul predarii catre Romania. "Cererea a fost inaintata de indata Administratiei Nationale a Penitenciarelor,…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta ca a fost semnat contractul pentru proiectarea Penitenciarului Berceni, cu 1.000 de locuri si ca, in vederea realizarii obiectivelor prevazute de Acordul - cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in perioada…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca dezvoltarea infrastructurii aferente custodierii persoanelor private de libertate, in conditii de siguranta, reprezinta una dintre responsabilitatile principale ale sistemului administratiei penitenciare, in vederea asigurarii unui climat care sa respecte…

- Vineri, 11 martie, se desfasoara o sedinta la Guvernul Romaniei in cadrul careia Executivul hotaraste daca va ramane obligatorie completarea Formularului de Localizare a Pasagerului PLF pentru cei care calatoresc in Romania. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, declara miercuri, 9 martie,…