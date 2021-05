Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de rezervari online Airbnb estimeaza o revenire a calatoriilor „deosebita de orice am vazut inainte”, dupa ce a inregistrat un salt important in rezervarile de vacanta, relateaza BBC. In primele trei luni ale anului, rezervarile din SUA au depasit nivelurile pre-pandemice, si s-a inregistrat…

- Cursa vaccinarii impotriva COVID a inceput la sfarsitul lui 2020. Romania a pornit mai mult decat promitator, fiind pe locuri de sferturi sau semifinale in prima parte a campaniei de vaccinare. Astazi, tara noastra avanseaza mult mai greoi, unul din marile motive fiind reticenta fata de serul AstraZeneca,…

- Un exercițiu militar NATO de amploare s-a desfașurat luni, 10 mai, in județul Buzau. Peste 1.000 de parașutiști americani, polonezi, olandezi, germani și romani au aterizat pe aerodromul Bazei Aeriene din Boboc, se arata intr-un comunicat al Ministerului Apararii Naționale (MApN). In cadrul desantului,…

- Masina Toyota cu nr. 8, pilotata de elvetianul Sebastien Buemi, japonezul Kazuki Nakajima si neozeelandezul Brendon Hartley, a castigat sambata seara cursa de Sase Ore de la Spa-Francorchamps, prima etapa a Campionatului Mondial de anduranta (WEC), transmite AFP, potrivit Agerpres. Prototipul…

- Japonia va organiza un exercitiu militar comun cu fortele americane si franceze in sud-vestul tarii in luna mai, a anuntat vineri Ministerul Apararii, in contextul in care actiunile Chinei in apele regionale suscita tot mai multe ingrijorari, informeaza AFP. Exercitiul, programat intre 11…

- Senatul SUA a emis, pe 28 iunie 1991, rezolutia 148, prin care hotaraste ca Guvernul SUA trebuie sa sustina eforturile Moldovei de negociere a reunificarii României cu Moldova. Iata documentul: CONGRESUL 102 SESIUNEA 1 Rezolutia Senatului 148 …

- Numarul deceselor produse anul trecut, indiferent de cauza, a crescut anul trecut cu 15,6%, fața de media ultimilor cinci ani, pana la 746.146, precizeaza Reuters . Din data de 21 februarie 2020, cand a fost identificat primul focar de coronavirus pe teritoriul Italiei, și pana la finalul anului trecut…

- Gigantul chinez de ride-sharing Didi Chuxing Technology Co. intentioneaza sa intre pe piata din Europa Occidentala, in incercarea de a gasi noi piete de crestere inaintea ofertei publice initiale, au declarat joi pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Potrivit surselor, Didi…