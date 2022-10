Deep Forest Fest – Festival de tradiţie la Rm. Vâlcea Din dorinta de a pune Ramnicu Valcea pe harta marilor festivaluri de muzica electronica ale Romaniei si nu numai, a luat nastere Deep Forest Fest. Si ce alt loc putea fi mai bun pentru un asemenea festival de muzica decat magicul cadru natural din Feteni? Un loc minunat, inconjurat de padure si foarte aproape de oras – numai bun pentru a gazdui un asemenea eveniment la care zeci de mii de oameni participa si se distreaza. Prima editie care a avut loc in 2019 a fost una incununata de succes, mii de oameni fiind incantati de DJ-ii si artistii care au urcat pe scena si au creat o atmosfera electrizanta.… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

- Treptat, festivalul de muzica electronica Deep Forest Fest se impune drept unul de traditie pentru Ramnicu Valcea si nu numai. Cele trei editii desfasurate pana acum pe platoul Feteni din Ramnicu Valcea au atras o multime de iubitori ai muzicii electronice, asa ca si anul viitor va rasuna muzica buna…

- Festivalul „We love music festival“ organizat pe platoul Fețeni din Ramnicu Valcea se desfașiara in urmatoarele 4 zile și se preconizeaza a fi un numar mare de public. Cu acest prilej efective ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența General Magheru al județului Valcea vor fi la datorie in intervalul…

- Peste 30 de artisti romani si internationali, in voga in anii 2000, vor participa la festivalul "We love music" ce se va desfasura in perioada 18 - 21 august in cartierul Feteni din municipiul resedinta, printre numele sonore care vor urca pe scena aflandu-se Ronan Keating, DJ Project, Luo Bega,…

