Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente slujba de inmormantare a lui Cornel Gales s-a incheiat, insa lucrul care a atras atentia pe toata durata sa este faptul ca capacul sicriului a fost deschis. Cei prezenti au fost uimiti, mai ales ca acest lucru nu s-a intamplat in celelalte doua zile de priveghi.

- Politicienii fac de multe ori declarații exagerate. De multe ori, ele sunt facute în timpul campaniei electorale, pentru a mari mobilizarea propriului electorat sau pentru a crea o stare puternica emoționala în rândul populației, ca mai apoi sa beneficieze din punct de vedere electoral.…

- Radu Mazare il evita pe colegul de celula, sta cat mai retras și se supara extrem de tare cand cineva i se adreseaza ironic, sustin surse din penitenciar. Comparativ cu Liviu Dragnea, care trece in inchisoare drept un barbat comunicativ, Radu Mazare este introvertit și incearca sa-l evite…

- Rona Hartner s-a vindecat de cancer, dupa un tratament ce a durat cateva luni și ședințe de chimioterapie dureroase. Cea care a avut cel mai mult de suferit in aceasta perioada a fost mama artistei, care a privit neputincioasa la suferința copilului ei. Pentru a o scuti de momentele dureroase prin care…

- Momente dureroase la inmormantarea lui Leo Iorga. Soția acestuia, Paula, a cedat și i s-a facut rau in timpul slujbei. Paula Iorga a fost nevoita sa iasa afara din biserica, dupa ce aproape a leșinat in timpul slujbei de inmormantare a lui Leo Iorga. Copleșita de durere, soția artistului s-a așezat…

- Deea Maxer a devenit in urma cu cateva saptamani mama pentru a doua oara. Vedeta a adus-o pe lume pe Maysa, iar operația de cezariana nu a fost deloc una simpla. Dupa ce micuța a fost scoasa și parea ca totule ste in regula, lucrurile s-au complicat.

- Deea Maxer a nascut. Soția lui Dinu Maxer a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa și este in culmea fericirii. Deea și Dinu Maxer au devenit parinți pentru a doua oara. Cei doi mai au impreuna un baiețel, pe nume Andreas, in varsta de 8 ani. In urma cu ceva timp, Deea Maxer povestea cum a aflat ca…