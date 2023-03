Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul ca povestea de dragoste dintre Deea și Dinu Maxer a ajuns la final a luat prin surprindere intreaga lume mondena. Dupa ce au trait o frumoasa poveste de dragoste aproape doua decenii, cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate. In urma cu aproximativ o luna insa, se pare ca cei doi nu aveau…

- Dinu și Deea Maxer traiau o frumoasa poveste de dragoste, insa cei doi au șocat cu anunțul facut in urma cu puțin timp. Deea și Dinu Maxer au anunțat divorțul pe conturile lor personale de Instagram și au marturisit ca vor sa fie discreți cu privire la separare. Deea Maxer a postat cateva imagini care…

- Deea Maxer a facut astazi un anunț șocant: divorțeaza de Dinu Maxer, dupa 18 ani de relație. Nu ar fi nimic ieșit din comun, nu este primul cuplu de vedete care se destrama, insa cei doi au pozat tot timpul in familia perfecta și niciodata nu au lasat sa se vada, din exterior, ca ar avea probleme in…

- Desparțire șoc in showbiz-ul romanesc! Dupa 18 ani de relație, Deea și Dinu Maxer au decis se se separe, iar anunțul a fost facuta de vedeta pe contul ei personal de Instagram. Deea Maxer a marturisit ca iși dorește discreție cu privire la separarea lor și nu a dezvaluit care este motivul.

- Jurnalista Diletta Leotta (31 de ani) și Loris Karius (29 de ani), portar aflat sub contract cu Newcastle, vor fi parinți.Diletta Leotta este insarcinata. Diletta Leotta, jurnalista DAZN, și portarul german au facut anunțul prin intermediul unui videoclip postat pe Instagram. Ei sunt impreuna din…

- Deea și Dinu Maxer formeaza un cuplu de 18 ani, au doi copii impreuna și una dintre cele mai solide relații din showbiz. De-alungul timpului, cei doi au avut o casnicie discreta, insa nu au ezitat sa iși arate dragostea unul fața de altul, public. Acum, cu ocazia aniversarii relației lor, Dinu a transmis…

- Naomi Osaka (25 de ani, locul 42 WTA) a facut anunțul inceputului de an in tenis. Japoneza este insarcinata. Osaka, dubla caștigatoare de Australian Open și de US Open, a anunțat recent ca nu va juca la primul turneu de Grand Slam al anului (16-29 ianuarie), fara sa explice motivul. Naomi Osaka este…

- Deea și Dinu Maxer fac echipa și in viața personala, și-au intemeiat o familie și au doi copii, dar și in cariera. Ei merg la evenimente impreuna, amandoi canta, iar Deea mai și danseaza. In 2022, ei au avut și o alta ocupație, una care le-a adus venituri considerabile, dupa cum a recunoscut artistul…