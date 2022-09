Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 14 septembrie 2022, papa Francisc a celebrat Sfanta Liturghie in fața Palatului EXPO din Nur-Sultan, capitala Kazahstanului, unde se afla pentru o vizita de trei zile. La omilia Sfintei Liturghii papa a vorbit despre sarbatoarea Inalțarii Sfintei Cruci, facand referința la lecturile biblice…

- Actualul președinte al Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, a acceptat noua schimbare de nume a capitalei țarii in Astana. Modificarea vine la trei ani dupa ce orașul fusese denumit Nur-sultan in onoarea fostului șef de stat, Nursultan Nazarbayev, relateaza The Guardian . Revenirea la vechiul nume…

- Papa Francisc a ajuns marți, 13 septembrie 2022, la Nur-Sultan, capitala Kazahstanului, pentru o vizita de trei zile cu ocazia Congresului mondial al religiilor. In aceea zi, papa a adresat autoritaților, societații civile și Corpului Diplomatic primul discurs al vizitei. Miercuri, papa participa…

- Papa Francisc, aflat la Congresul mondial al religiilor, care are loc in Nur-Sultan, capitala Kazahstanului, a spus ca Dumnezeu nu indruma religiile spre razboi, o critica la adresa patriarhului ortodox rus Kiril, care susține invazia Ucrainei și care a boicotat o conferința a

- Papa Francisc a sosit marti la Nur-Sultan, capitala Kazahstanului, pentru o vizita de trei zile in cursul careia va participa la un congres interreligios marcat de absenta patriarhului ortodox rus Kirill, pe fondul tensiunilor legate de razboiul din Ucraina, informeaza AFP.

- Marți, 13 septembrie 2022, la ora 7.36, papa Francisc a plecat cu avionul de la Roma cu direcția Nur-Sultan, capitala Kazahstanului, pentru o calatorie apostolica de trei zile sub motto-ul ”Mesageri de pace și de unitate”. A doua zi, Inalțarea Sfintei Cruci, papa celebreaza Sfanta Liturghie cu credincioșii…

- Kazahstanul s-a retras din acordul din 1995 al Comunitatii Statelor Independente privind Comitetul Monetar Interstatal. Decretul corespunzator a fost semnat de presedintele Kazahstanului, Kassim-Jomart Tokayev. Documentul a intrat deja in vigoare, scrie unian.net.

- Kazahstanul s-a retras din acordul din 1995 al Comunitatii Statelor Independente privind Comitetul Monetar Interstatal. Decretul corespunzator a fost semnat de presedintele Kazahstanului, Kassim-Jomart Tokayev, si a intrat deja in vigoare, relateaza KazTAG.