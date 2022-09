Sunt analizate in continuare unele dintre masurile din proiectul de reforma care vor conduce la abandonarea principiilor educatiei traditionale, fundamentate pe umanismul clasic. Amplele dezbateri din spatiul public, reactiile profesionistilor din invatamant converg catre o concluzie dramatica! Ceea ce nu a reusit regimul comunist, iata ca am reusit noi insine, in treizeci de ani de libertate si democratie: ruinarea totala a scolii romanesti prin compromiterea principiilor umaniste care i‑au stat la baza. Fara sa intru in detalii, voi incerca sa argumentez teza ca, o data votata si aplicata, noua…