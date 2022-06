Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 1%, iar componenta sectorului minier a crescut cel mai mult dintre toate sectoarele, cu 2,7%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 1,34%, CAC 40 al bursei din Paris cu aproape 1%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1%. Actiunile Just Eat Takeaway…

- In momentul in care cand Rusia a fost lovita de sancțiuni dupa invadarea Ucrainei, pe 24 februarie, analiștii au avertizat ca impactul asupra sectorului aviatic al țarii va fi vizibil in doua luni. Se pare ceștia au avut dreptate, scrie publicația Politico . Companiile aeriene rusești nu mai au voie…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 2,8%, atingand cel mai scazut nivel dupa 8 martie. Actiunile de turism si tehnologie au condus pierderile, cu scaderi de 5,8% si, respectiv, 4,8%, iar toate sectoarele si bursele majore au fpst tranzactionate ferm in teritoriu negativ.…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,6%, actiunile companiilor din sectorul de retail coborand cedl mai mult, cu 2%, in timp ce aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat in teritoriu negativ. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a coborat cu 1,6%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,73%,…

- Joachim Nagel, presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), a declarat ca este increzator ca bancile centrale din Europa vor reusi sa tina sub control nivelul ridicat al inflatiei din zona euro, transmite DPA. "Inca sunt increzator ca putem gestiona aceste evolutii in ceea ce priveste politica…

- Astfel, indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis joi in scadere cu 0,7%, dar a inregistrat un castig de 0,8% pe ansamblul lunii martie. Indicele european blue-chip a incheiat insa primul trimestru al anului 2022 cu un declin de 6,3%, aceasta fiind cea mai proasta evolutie trimestriala din ultimii doi…

- Inflația se afla la maximele ultimilor 40 de ani și Rezerva Federala semnala la orizont o serie de creșteri ale ratei dobanzii, investitorii incepand anul intr-o maniera tematoare. Astfel, s-a vazut o tendința de renunțare la acțiunile de creștere, din care fac parte și companiile tehnologice, fapt…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis cu un avans de 3%, DAX al bursei din Frankfurt a urcat cu 3,76%, CAC 40 al bursei din Paris cu 3,68%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1,62%. .Actiunile tehnologice au avansat cu mai mult de 6,5%, consemnand cele mai mari cresteri, in timp ce companiile de…