Stiri pe aceeasi tema

- Biroul pentru Consiliere Juridica al Departamentului pentru Justitie a afirmat intr-o opinie scrisa ca Comisia pentru legislatie financiara (Ways and Means Committee) din Congres a facut o solicitare, in scop legislativ, pentru a vedea declaratiile fiscale ale lui Trump. Obiecitvul este de a analiza…

- Departamentul de Justiție al SUA a hotarât ca declarațiile fiscale ale lui Trump trebuie sa ajunga la Congres pentru a se constata daca acesta și-a achitat obligațiile fiscale, dar mai ales pentru a fi studiate în privința acuzațiilor de evaziune fiscala în ceea c eprivește Organizația…

- Justiția din New York, care îl acuza pe directorul financiar al Organizației Trump de evaziune fiscala, "împarte țara ca niciodata", a explodat joi fostul președinte Donald Trump, potrivit AFP."Vânatoarea de vrajitoare politica condusa de democrații de stânga…

- Compania a anuntat ca a introdus recent o limita de 25 de elemente, cum ar fi adrese de email sau numere de telefon, pentru o solicitare a justitiei. Apple a informat ca in februarie 2018 a primit o citatie din partea Departamentului de Justitie pentru informatii referitoare la 109 elemente, formate…

- Uniunea Europeana (UE) a prezentat un plan de sustinere a Belarusului, în valoare de pâna la trei miliarde de euro - în cazul unei tranzitii democratice, dupa plecarea lui Aleksandr Lukasenko de la putere, relateaza AFP.În timp ce Statele Unite anuntau ca pregatesc împreuna…

- Statele Unite ale Americii condamna ferm "declarațiile antisemite" ale președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, le considera reprobabile și ii cere sa se abțina de la "discursurile care instiga la ura". Acest lucru este menționat intr-o declarație scrisa a șefului serviciului de presa al Departamentului…

- “Peste 40% dintre companiile din Romania se asteapta ca amanarile/scutirile la obligatiile fiscale, ajutorul pentru somaj tehnic sau subventiile acordate de stat in timpul crizei sanitare sa determine inspectii fiscale noi, in contextul in care doua treimi dintre respondenti (66%) au beneficiat de astfel…

- Peste 40% dintre companiile din Romania se așteapta ca amanarile/scutirile la obligațiile fiscale, ajutorul pentru șomaj tehnic sau subvențiile acordate de stat in timpul crizei sanitare sa determine inspecții fiscale noi , in contextul in care doua treimi dintre respondenți (66%) au beneficiat de astfel…