Dupa calificarea in sferturi, 3-2 cu Japonia, portarul belgian al lui Chelsea, Thibaut Courtois, a vorbit despre meciul cu asiaticii dar lasat sa se ințeleaga și faptul ca abia așteapta sa revina in Spania. "Am invațat sa sufar la Atletico, acolo mereu jucam așa. Japonia e o echipa buna, mai ales din punct de vedere tactic. La 0-2 era foarte complicat. Dar am marcat acel gol și atunci am inceput sa credem ca putem reveni. ...