Declaratii de avere Constanta: Averea si interesele consilierului judetean PNL Dana Mariana Constantinescu

Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Catalin Antoniu Botezan, auditor la Curtea de Conturi a Romaniei. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Nicu Beca, auditor la Curtea de Conturi a Romaniei Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Mirelei Anagoste, auditor la Curtea de Conturi a Romaniei In declaratia de interese completata la data de 6 mai 2022, Anagoste Mirela a mentionat ca este membru inactiv CECCAR Constanta si membru nonactiv al CAFR Constanta.…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Virginiei Marin, consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta Conform declaratiei de avere ce a fost completata la data de 14 mai 2022, Virginia Marin impreuna cu familia detine sase terenuri intravilan, proprietar…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Paulei Tanase, referent superior la Agentia pentru Protectia Mediului Conform declaratiei de avere ce a fost completata la data de 10 mai 2022, Paula Tanase detine un apartament in Cernavoda, judetul Constanta, dobandit prin…

- In declaratia de avere completata pe 12.05.2022, Anca Caracuda a mentionat ca, impreuna cu familia, detine doua terenuri intravilane, dobandite in 2020, respectiv 2021 Primul teren in suprafata de 452 mp este situat in Constanta iar cel de al doilea, detinut impreuna cu Ionel Caracuda are o suprafata…