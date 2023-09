Declaratii de avere: Averea si interesele deputatului USR, Eugen Terente. Este asociatul unic al unei firme din Tulcea (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Cristinei Camelia Rizea, deputat neafiliat vreunui partid politic Biroul parlamentar al Cristinei Rizea este situat in Constanta, pe bulevardul Mamaia nr. 85, dupa cum este mentionat pe site ul Camerei Deputatilor, cdep.ro…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale deputatului PNL, Marian Crusoveanu Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In editia de astazi,…

- In declaratia de avere completata pe 8 iunie 2023, Stefania Cealera a inscris patru terenuri, o casa de locuit, patru conturi curente, dar si trei credite bancare. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale primarilor, ale directorilor si ale angajatilor…

- In declaratia de avere completata pe 15 iunie 2022, Gabriela Iacobici a inscris, printre altele, 79 de terenuri, trei apartamente, doua case de locuit si doua spatii incluse la categoria "spatii comerciale de productieldquo;. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor…

- Potrivit declaratiei de avere completate la data de 27 mai 2022, magistratul detine, din 2012, un apartament in Constanta, in suprafata de 96 mp., bun dobandit prin contract de vanzare cumparare, un automobil marca VW Polo GTI, fabricat in 2018. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele…

- Vasile Rizea este consilier judetean din partea partidului PRO Romania Conform ultimei declaratii de avere rectificative din iunie 2023, Vasile Rizea detine la Slava Cercheza, Tulcea, un teren agricol de 2,3 hectare Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni,…

- Judecatoria Medgidia isi are sediul in municipiul Medgidia, str. Independetei, nr. 14, judetul Constanta in zona de Nord a orasului . Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din…