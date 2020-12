Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru. LIVE TEXT, desfașurarea evenimentelor: Dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, liderii PNL – USR…

- „PSD nu va participa la circul ieftin condus de presedintele iohannis. Am luat decizia ca astazi PSD sa nu se prezinte la consultarile de la Cotroceni. Gasca pierzatorilor a creat o majoritate de conjunctura, acest nou CDR care nu are legitimitate in ceea ce priveste voturile romanilor si optiunea…

- PNL, USR PLUS și UDMR au semnat, luni, acordul de guvernare pentru urmatorii 4 ani. Cei care și-au pus semnatura pe acest document sunt Ludovic Orban – președinte PNL, Dan Barna și Dacian Cioloș – copreședinți USR PLUS, Kelemen Hunor – președinte UDRM și Florin Cițu – premier susținut de coaliție. Președintele…

- Florin Citu este candidatul pentru functia de premier. Ce ministere vor avea PNL, USR-PLUS și UDMR Liderul PNL Ludovic Orban a declarat vineri seara, la finalul negocierilor cu USR PLUS pentru formarea unei coalitii, ca Florin Citu este candidatul pentru functia de prim-ministru, presedintia Camerei…

- Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare s-au complicat. Incepe o noua runda de negocieri. Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare s-au complicat, iar un accord pare foarte departe. Liderii PNL, USR PLUS și UDMR nu s-au mai intalnit și nu au mai comunicat direct, ci doar…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis propunerea pentru functia de premier, Florin Citu, si ca el a fost propus pentru a prelua sefia Camerei Deputatilor. "Am participat la consultarile declansate de presedintele Klaus Iohannis. (...)…

- Copreședintele USR-PLUS spune ca la discuțiile de la Cotroceni cu președintele Iohannis, la care au luat parte și Ludovic Orban și Kelemen Hunor, nu s-a discutat despre poziții sau nominalizari de miniștri, fiind discutate doar alternative posibile de calendar pentru finalizarea negocierilor care încep…

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit joi dimineața, la Cotroceni, cu premierul propus, Florin Cîțu, și cu liderii partidelor parlamentare care vor forma viitoarea coaliție guvernamentala.La întâlnirea de la Cotroceni au fost Ludovic Orban, Dan Barna, Dragoș Tudorache…