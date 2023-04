Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a angajat vineri sa „sustina orice efort in favoarea restabilirii pacii in Ucraina”, potrivit unei declaratii comune difuzate la finalul vizitei presedintelui francez Emmanuel Macron in China.

- Președintele francez Emmanuel Macron ajunge in Romania, dupa vizita efectuata in China, unde a cautat sa-l determine pe omologul chinez Xi Jinping sa se implice in eforturile de pace in Ucraina.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat cu omologul sau chinez despre razboiul declanșat de ruși in Ucraina. Liderul de la Elysee a subliniat ca acest conflict a destabilizat situația internaționala și a facut apel la China pentru a convinge Rusia sa revina la normal.

- Presedintele american, Joe Biden, a avut o conversatie telefonica, marti, cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, cu care a discutat despre apropiata vizita a acestuia in China, a anuntat Casa Alba, scrie Rador.Cei doi lideri au vorbit si despre mentinerea sprijinului fata de Ucraina, impotriva…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a primit, miercuri, pe cel mai inalt responsabil al diplomatiei chineze, Wang Yi, pentru a discuta un plan de pace propus de Beijing in vederea incheierii razboiului din Ucraina. China a cerut Rusiei si Ucrainei sa reia dialogul si a respins orice recurgere la arme…

- Ministrii de finante si presedintii bancilor centrale din statele G20 au incheiat sambata in India reuniunile lor fara sa convina asupra unui comunicat comun, din cauza divergentelor cu China si Rusia asupra razboiului din Ucraina, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat in favoarea intensificarii sprijinului aliaților pentru Ucraina, in vederea asigurarii unui statut care sa permita Kievului angajarea in "negocieri credibile".