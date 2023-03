Stiri pe aceeasi tema

- „Autoritațile statului și-au indreptat toate eforturile pentru rezilierea contractului in mod ilegal și au cerut deschis judecatorilor sa ia o decizie „corecta” cu orice pret”. Declarația ii aparține companiei Avia Invest, dupa ce Aeroportul a trecut in gestiunea statului. Potrivit Avia Invest, aceasta…

- „Revenind la Croitoru, pot sa afirm cu tarie ca omul asta ne-a dus echipa in cap. Nu imi permit sa comentez eu declarațiile lui Adrian Mititelu, dar acel om a avut perfecta dreptate dupa tot ce a ...

- „De obicei nu am emoții la tipul acesta de intalniri. Dar astazi am emoții pentru ca sunt acasa. Eu sunt tot din Botoșani, aici m-am nascut, aici am invațat, la Școala nr. 11 de pe Calea Naț ...

- ”Domnule comandant, aveți o misiune grea, aceea de a continua activitatea inaintașilor dumneavoastra, care in toata aceasta perioada au condus cu succes Centrul Militar Județean, o instituție care ...

- „E o anomalie aici, este pus in interior apometrul. A fost fraudat și violat, fizic s-a acționat asupra lui iar consumurile nu au mai fost inregistrate. Așa cum vorbeam și cu alți colegi, o familie ...

- „Nu mi-a cazut bine, dar pe mine ma intereseaza ce zice lumea? M-a deranjat la inceput. M-am gandit chiar ca ar fi trebuit sa reacționez imediat in fața Anei, dar acum ma felicit ca n-am facut- ...

- „Se pare ca acest an nu are semne așa de bune, pentru ca se pare ca sunt multe lucruri care deranjeaza cetațenii și nu sunt cum ar trebui sa fie. Cum ar fi mizeria, de la inceputul lunii ianuarie ...

- ”Am invațat toata viața și am invațat și pe alții. Am citit enorm de mult și am publicat zeci de mii de pagini, tratate intregi de specialitate, rodul unei activitați didactice continue. Am ...